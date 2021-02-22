Son dakika | Saadet zinciri çetesine 600 yıl hapis!

KAR PAYI İDDİASI!

Bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğu anlatıldı. Bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde on kar payı ödeneceği ve iki yıl kalınması koşuluyla yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları aktarıldı.