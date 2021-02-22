Son dakika | Saadet zinciri çetesine 600 yıl hapis!

Son dakika: Çeşitli ülkelerde kurdukları saadet zinciri benzeri bir yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu suç örgütü, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kendilerini zengin göstererek ve 5 yıldızlı otellerde seminer düzenleyip zincire dahil ettikleri kişileri dolandıran 3'ü tutuklu 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "tehdit" suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilerek 600 yıla kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianamede 46 kişi ise müşteki olarak yer aldı. Suç örgütünün, dolandırıcılıktan elde ettikleri paralardan gelen lüks yaşamlarını ortaya koyan sosyal medya fotoğrafları pes dedirtti.
DÜZENLİ OLARAK DOLANDIRDILAR!
İran uyruklu şüpheliler 2016-2020 yılları arasında kendilerini zengin iş adamı olarak tanıtarak lüks yaşam tarzıyla kandırdıkları kişilere yönelik 5 yıldızlı otellerde enerji adı altında seminerler düzenledi. Seminerlere katılan kişileri 'enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırılan paranın her ay düzenli kar ederek ödeneceğini' belirterek dolandırdı.
TUTUKLANDILAR Saadet zinciri benzeri yöntemle milyonlarca kişiyi dolandıran şüphelilerle ilgili suç duyurularının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Çetin Salman Nafise Yegane Gohar, Mohammed Mahdi Raoufi operasyonla yakalanarak, tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçilerin şikayet dilekçeleri özetlenerek İran uyruklu olan şüphelilerin önceleri Malezya ülkesinde Akademi Creator isimli eğitim biriminde eğitim semineri adı altında, eğitimler düzenledikleri kaydedildi.
KAR PAYI İDDİASI!
Bu eğitimlere katılımcılardan ve ayrıca internet üzerinden yaptıkları reklam ve tanıtımlarla dünya genelinde enerji şirketleri olduğu anlatıldı. Bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde on kar payı ödeneceği ve iki yıl kalınması koşuluyla yüzde 140 ile yüzde 400 arasında toplu kar payı verileceği yönünde tanıtımlar yaptıkları aktarıldı.
SAADET ZİNCİRİ YÖNTEMİ
Tanıtımlarını yaparken başarı seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde bu anlatımlar yapılarak, şikayetçilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra, hiç ödeme yapılmadığı ve internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları değerlendirildi.
Ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciri ile şikayetçileri zarara uğrattıkları iddialarıyla şikayetçi olunması üzerine soruşturma başlatıldı.
FARKLI ÜLKELERDE AYNI KONUDAN SORUŞTURMA
Şüphelilerin tamamının yabancı uyruklu olmaları ve önceden Malezya ve İran ülkelerinde aynı konuda haklarından soruşturma yapıldığının bildirilmesi üzerine, soruşturmanın tamamlanması açısından haklarında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden yurt dışına çıkış yasağı alınarak nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturmaya başlandı.
ŞÜPHELİLER ARASINDA HİYERARŞİK YAPI
İlk etapta yakalanan şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturmanın yürütüldüğü ve şüphelilerin Malezya ülkesinden önce Antalya sonra da İstanbul'da bu faaliyetlerine planlı bir şekilde, şüpheliler arasında iş bölümü ile hiyerarşik yapı içerisinde disiplinli olarak bu işlemleri yürüttükleri belirlendi.
EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLEYEREK KİŞİLERİ TOPLADILAR
Yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin Seyed Jafar Jafari önderliğinde hareket ettikleri, bu kişinin Malezya ülkesinde fiilen faaliyet gösteren Creator Akademi'nin sahibinin olduğu ve orada kişisel başarı felsefeleri yönünde eğitimler verdiği belirlendi.
Yine şüpheli Seyed Mohammed Saleh Jafari'nin bu şahsın babası olduğu, Javad Jafari, Ehsan Jafari'nin kardeşleri oldukları ve şüpheli Çetin Salaman'ın ise önceden tanıştıkları belirtildi.
Diğer şüphelilerden Nafise Yegane Gohar, Mohammed Mahdi Raoufi, Muhammed Vael Favakhiri, Nastaran Kiavar, Sajad Yar Ahmadi, Mahnaz Shokravi 'nin Malezya Ülkesinde de aynı şekilde birlikte çalıştıkları kaydedildi. Malezya'da soruşturmaya uğramalarının ardından hep beraber Türkiye'ye geldikleri önce Antalya'da internet üzerinden ve ayarlanan değişik otellerde Unifunds şirketi aracılığıyla başarı eğitim seminerleri düzenleyerek kişileri topladıklarına yer verildi.
ÇOK PARA KAZANACAKSINIZ
Eğitim seminerlerine çağırmalarından sonra enerji şirketlerine yatırım yapılacağı ve çok para kazanacakları yönünde anlatımda bulunarak ve kendilerinin de bu yönde kazançlarının çok yüksek olacağını söyleyerek ikna etmeleri sonucunda bir kısım şikayetçileri üye yapıp paralarını aldıkları kaydedildi. Bir süre sonra vaatlerini yerine getirmemeleri üzerine Antalya'da haklarında şikayet yapılmasının ardından şüphelilerin hep birlikte İstanbul'a yerleştikleri ve birlikte hiyerarşik bir yapılanma içerisinde örgütlenip şirketleri kurarak faaliyetlerine başladıkları aktarıldı.
İKİ ŞİRKET BİR OFİS
İstanbul'a hep birlikte gelen şüphelilerin Malezya'dan edindikleri tecrübelerle benzer şekilde iki şirket kurdukları, şirketlerin merkezinin The Mall Of İstanbul'da bulunan tek bir ofis olduğu, Çetin Salman'ın ise yetkili isim olduğu anlatıldı. Diğer şüphelilerin ise şirketin ortakları oldukları, düzenledikleri eğitim seminerlerine yönelik internet üzerinden tanıtım ve reklam yaptıkları, seminerlere katılım karşılığı alınan paraların yine internet üzerinden değişik yerlerde toplanarak aracılarla Türkiye'ye getirilip teslim alınan paraların kişilere transferinin yapıldığı yerin bu şirketin merkezi olduğu değerlendirildi.
ARALARINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILAN ŞÜPHELİLER VAR
İddianamede şüphelilerden Nefes Yegane ve bir kısım şüpheliler hakkında İran'da çıkartılmış kırmızı bülten olduğuna yer verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheliler hakkında şikayet müracaatının olmasının ardından bir kısım şüphelilerin ise yurt dışına çıkarak kaçtıkları anlaşılmıştır denildi.
Hazırlanan iddianamede, suç örgütünün dosya kapsamından elde edilen delillerle tespit edilen şekli, şikayetçilerin ifadeleriyle kendilerine ulaşılma şekli ve ulaşan kişiler, tanıkların ifadeleri, sunmuş oldukları belgelerden planlı bir şekilde hiyerarşik bir yapılanma içerisinde bilişim sistemi kullanılarak ve organizasyon oluşturularak hareket edildiği eylemlerini gerçekleştirmek için ise suç örgütü kurdukları değerlendirildi.
Şüphelilerin suç örgütünün kuruluş amacı doğrultusunda, örgütün faaliyetlerinin kolaylaşması ve yargıdan kaçmasını engellemek, örgüt mensupları arasında iş bölümü yapılması nedeniyle örgütün faaliyeti kapsamında suçların iz bırakmadan işlenmesi amaçlanmıştır denildi.
ÖRGÜT LİDERİ TARAFINDAN YASAL İKİ ŞİRKET
Şüphelilerin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla daha önceden bu işleri yürüttüğü belirlenen ve alınan ifadeler doğrultusunda örgüt lideri olan Seyed Jafar Jafari'nin en üstte ve lider konumunda örgütlendiği, örgüt faaliyetlerine yasal görüntü vermek amacıyla Türk Ticaret Hukuku hükümlerine göre uygun olan yasal iki şirket kurduğu belirtildi.
Yetkilisi ve sorumluğunun yardımcılığını Çetin Salman'a verdiği Javad Jafari Seyed Mohammad Jafari, Seyed Ehsan Jafari'yi ise kendisine yardımcı olarak seçtiği bu kişilerin fiilen diğer örgüt üyeleriyle bağlantı kurmadığı perde arkasında talimatlarla yönlendirme yaptıkları kaydedildi.
ÖRGÜTÜN ŞEMASI BELİRLENDİ
Saadet zinciri şeklinde işleyen haksız kazanç elde etmeye yönelik suç örgütünün kurulmuş olduğu bu yönde faaliyetlerde bulundukları belirlendi. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemlerin suç örgütü kurarak işlendiğinin tespiti üzerine şikayetçi ifadeleri, tanık beyanları ve şüphelilerin savunmaları, bilirkişi raporlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin örgütteki konumları anlaşılarak şeması olduğu belirtildi.
Şüphelilerin kullandıkları yöntem "yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir" bu tür piramit dolandırıcılığı (saadet zinciri) oluşturmak suretiyle yapılan dolandırıcılık adlandırılır denildi.
Coin (sanal para) hesaplarını açtıkları ve takibi için şifrelerini şikayetçilere verdikleri, belli bir süre değişen ve sürekli kar eder gibi hesaplarla oynayarak yüksek kar gösterdikleri aylık ödeme yaptıkları fakat bir süre sonra değişik nedenlerle ödemelerin yapılmadığı anlatıldı. Mağdurların itirazı üzerine sanal hesapları yeni açtıkları şirket hesaplarına aktardıkları ve bir süre sonrada girişlerinin engellediği bu şekilde aldıkları paraları sanal paraya çevirerek başka yerlere transfer ettiklerine yer verildi.
ÇİFTLİK BANK GİBİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ
Suç örgütünün dolandırıcılık yöntemi ülkemizde görülen 'titan','çiftlik bank' gibi para kazandırmayı vaad eden dolandırıcılık yönteminin benimsendiği belirtildi. Hedef kitlenin Türkiye'de yaşayan İran uyruklu kişiler olduğu ve ileri düzeyde bilişim sistemini kullandıkları tespit edildi.
LÜKS YAŞAM BİÇİMİ GÖSTERİLDİ
Ülkemizde 'tüketicinin korunması' hakkında kanun ile yapılan düzenlemeyle saadet zinciri olarak anlatılan yöntemin yasak olduğu buna rağmen İstanbul genelinde, çeşitli sosyal medya platformları ve basın yayın organlarıyla güvene dayalı ikili ilişkilerle yeni tanıştıkları İran uyruklu kişilere samimi yaklaşarak lüks yaşam biçimlerini, pahalı araba ve evlerini gösterdikleri anlatıldı.
Şüphelilerin seminerleri 5 yıldızlı otellerde düzenledikleri, enerji şirketlerini ön plana çıkararak bu şirketlere para yatıranların aylık yüksek oranında da anaparalarının değerleneceği konusunda görüştükleri kişilere anlatarak üye yapmak için ise kendi belirledikleri yurt dışında bulunan bankalarda şahıs hesaplarına para yatırttıkları kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin son yıllarda aktif olarak kullanılan sanal para ve en çok bilinen bitcoin gibi çeşitli isimlerde dijital para aldıklarını ve yatırım yapan kişilere yüksek kazançlar sağladıkları vaadiyle elden paraları aldıklarına yer verildi.
Kurulmuş olan saadet zincirine yeni kişiler bulmayı ve daha önceden para vererek ağlarına düşürdükleri kişilerin yeni paralar vermelerini sağlayarak eylemlerini gerçekleştirdikleri kaydedildi. Durumu fark ederek paralarını isteyen kişiler önce değişik vaatlerle ikna edilmeye çalışılarak başaralı olunmaması halinde ise internet üzerinden şifreleri değiştirilerek sisteme girmeleri engellenerek bağlantılarının koparıldığı ödeme yapılmayarak menfaat elde etme yoluna gitmektedir denildi.
Hazırlanan 94 sayfalık iddianamede, Seyed Jafar Jafari'nin örgüt yöneticisi olduğu 3'ü tutuklu toplamda 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "tehdit" suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilerek 600 yıla kadar hapis cezası istendi.