Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Kırkdilim tünelinde ışık görüldü

Çorum'da Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayacak olan Kırkdilim karayolunda inşaatı devam eden Kırkdilim tünelinin ikinci kısmında ışık görüldü. Adını 10 kilometre boyunca yer alan 40 virajdan alan Kırkdilim tünellerinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlendi.

Çorum'da Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak önemli güzergahlardan olan Kırkdilim karayolu üzerinde inşa edilen 3 tünelden ikincisinde düzenlenen ışık görme törenine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi katıldı.

KARADENİZ'İ İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYACAK

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında bulunan ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen

Çorum'daki 10 kilometrelik yolda 40 viraj bulunuyor. Kayalık ve uçurumlarla dolu olan yol üzerinde uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor. Kırkdilim adı verilen tünellerin bin 197 metre uzunluğunda olan ikinci kısmında ışık görüldü. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yol 2 kilometre kısalırken sürücüler ise daha güvenli seyahat edebilecek.

670 MİLYON LİRALIK PROJEDE IŞIK GÖRÜLDÜ

Çorum'da 670 milyon liraya mal olacak olan Kırkdilim tünellerinin ikinci aşaması olan T2 tünel hattında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla ışık görme töreni düzenlendi. Törrende konuşan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, Aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Laçin- Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir. 8,6 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarladığımız proje bünyesinde toplam uzunluğu 2x4.099 metre olan 3 adet tünel, 3 adet hemzemin kavşak ve 2 adet alt geçit bulunmaktadır. 4 bin 99 metre çift tüpü düşünürsek, yaklaşık 8.2 kilometre tünel uzunluğundan bahsediyoruz. T1, T2 ve T3 tünelleri ile adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında geçen seyahatler artık mazide kalacak. Bin 553 metre uzunluğundaki T3 tünelimizin kazı çalışmaları bitmiş ve nihai kaplama betonu işlerinde büyük aşama kaydedilmiştir. Sol tüpte nihai kaplama beton imalatı tamamlanmış, sağ tüpte 775 metre ilerleme sağlanmıştır. Bin 389 metre uzunluğundaki T1 tünelinde sol tüpte 563 metre, sağ tüpte 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedilmiştir.Bugün de Bin 157 metre uzunluğundaki T2 tünelimizin ışık görme törenindeyiz. Kazı çalışmalarını bitirdik. Sol tüpte nihai kaplama imalatına başlayacağız. Projemiz bittiğinde mevcut güzergahta seyahat eden vatandaş ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği sağlanacaktır Kırkdilim Tünellerinin şimdiden, başta Çorum olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu