Karasu'da büyük DEAŞ operasyonu

Sakarya ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'ın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan baskınlarda Sakarya'da 9, Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Karasu ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'ın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan baskınlarda Karasu'da 9, Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yakalanan 2 kişinin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgisine ulaşıldı.

DEAŞ şüphelileri emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. Bilindiği gibi Terör örgütü DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. geçtiğimiz günlerde Sakarya'da yakalanmıştı.