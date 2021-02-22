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Valiliği açıkladı: 'daki 13 şehitten biri vatandaşı...

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 10 Şubat'ta 'ın kuzeyindeki bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve daha önce kimliği belirlenememiş olan 13’üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğu tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 17:14 ABONE OL
Malatya Valiliği açıkladı: Gara'daki 13 şehitten biri Irak vatandaşı...

Malatya Valiliği, Gara'daki 13'üncü şehidin Irak vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Valiliğin yazılı açıklamasında, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen 12 vatandaşın kimlik bilgilerinin daha önce kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Adli Tıp Kurumunda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde daha önce kimliği belirlenememiş olan 13'üncü şehidin Irak vatandaşı Jotyar Muhsin Hussein olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak'tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir."

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Malatya Valiliği açıkladı: Gara'daki 13 şehitten biri Irak vatandaşı...
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