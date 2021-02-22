Mobil sağlık ekipleri engel tanımıyor

Karabük'te Korona Virüs salgını ile mücadele aralıksız devam ederken, mobil sağlık ekipleri kar kış, hafta sonu demeden aşılama çalışmalarına devam ediyor. Karabük Valisi Fuat Gürel de özverili çalışmalarından dolayı aşıla ve diğer sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Mobil sağlık ekipleri karla kaplı köy yollarında hafta sonunda 85 yaş ve üzeri vatandaşlar ile evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalara mobil sağlık ekipleri tarafından evlerinde aşı uygulamaya devam etti.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, normalleşme takviminin başlamasında önemli bir role sahip olacak aşılama faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirterek"

Karabük'e 40 bin doza yakın aşı geldi ve aşı tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, kendilerine sıra geldiğinde randevu alarak Aile Sağlığı Merkezlerinde veya hastanelerimizdeki aşı odalarında aşılarını yaptırmalarıdır. Özverili bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımızın mücadelesi takdire şayandır "

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇALIŞMALARINI ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE YAPIYOR

Öte yandan sağlık çalışanları ve mobil sağlık ekipleri kar, kış gece ve gündüz demeden mücadelelerini sürdürüyor devam ediyor.