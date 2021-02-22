‘Muhterem hocamızı saygıyla hayırla, duayla yâd edeceğiz’

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh âlimlerinden Muhammed Emin Saraç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi. Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kuran-ı Kerim okudu. AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Bekir Bozdağ namazdan önce tabutun yanına gelerek dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merhum için dua etti ve helallik istedi. Cenazeye katılan Başkan Erdoğan, namazın ardından yaptığı kısa konuşmada "Emin Saraç Hoca'yı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanırım. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça Saraç'ın ziyaretine de gittim. Bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabb'im inşallah bizleri sevgili Habibinin Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşrucem eylesin. Bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir, ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur, aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Söyleyecek sözleri aslında Diyanet İşleri Başkanımız söyledi. Biz, tezkiyede de ifade edildiği gibi kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi âlemde de inşallah bizleri birlikte haşrucem eylesin" dedi. M. Emin Saraç'ın tabutuna Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Kore gazisi Mustafa Şevket Tarı da 50 yıllık dostunu cenazesinde yalnız bırakmadı. Tarı, sandalyede oturarak namaz kıldı. Saraç'ın cenazesi taşınırken tekbir getirildi. Saraç'ın cenazesi Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi. Başkan Erdoğan'ın Saraç için verdiği taziye ilanında "İslam'ın doğru şekilde anlatılmasına ve yaşanmasına adadığı ömrü boyunca yurt içinde ve yurt dışından talebeler yetiştiren muhterem hocamızı saygıyla, hayırla ve duayla yâd edeceğiz" ifadeleri yer aldıTOKAT Erbaa'nın Tanoba kasabasında 1929'da doğan Muhammed Emin Saraç, Nakşibendiye'den dedesi Müderris Üzeyir Efendi'nin yanında 6 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başladı. 1940-1943 arasında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okuyan Saraç 1943'te ailesi tarafından tahsil için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi. Fatih Camisi Baş İmamı Ömer Efendi'nin yanında Kuran talimi yapan ve Telhis okumaya başlayan Saraç, Fatih Camisi'nde üç ay misafir kaldıktan sonra Karagümrük'teki Üçbaş Medresesi'ne gitti. Burada ikamet eden ve 65 sene başkayyımlık yapan Süleyman Efendi'den Buhari-i Şerif'in birinci ve ikinci ciltlerini okuyan Saraç, ilk hadis icazetini muhaddis Hacı Ferhad-ı Rizevi silsilesinden gelen icazetname ile Süleyman Efendi'den aldı. Emin Saraç, Üçbaş Medresesi'nde 1950'ye kadar kaldı. Bu süreçte Ali Haydar Efendi ile Fatih Camisi Baş İmamı Ömer Efendi'den başka Gümülcineli Mustafa Efendi, Muhaddis İbrahim Efendi, Arnavut Hüsrev Efendi, Ali Haydar Efendi, Silistreli Süleyman Hilmi (Tunahan) Efendi gibi zatlardan da tefsir, hadis, fıkıh, usul dersleri okumaya devam etti. Saraç, Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti. Saraç, Fi-Zılalil- Kuran mütercimleri arasında yer aldı. Ama o eser telifi yerine daha çok ders vermeyi tercih etti. 2000'den fazla talebe yetiştirdi. Saraç, Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdi. Yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninin ardından Esenler Belediyesi'ne geçti. Erdoğan'ı, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile diğer ilgililer karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti