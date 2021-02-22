İmam Hatipliler hakkında skandal sözler sarfetmişti! Erol Mütercimler bu kez Mevlana’nın sözleriyle savunma yaptı!

Televizyon ekranında imam hatiplilerle ilgili skandal sözleri kamuoyunun tepkisini çeken yazar Erol Mütercimler'in İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına Mütercimler, dört avukatıyla birlikte katıldı.

Mütercimler bu kez Mevlana’nın sözleriyle savunma yaptı | Video





Davaya müdahillik talebinde bulunan şikayetçiler, imam hatiplerin ilim, irfan yuvası olduğunu söyleyerek, sanık Mütercimler'in aşağılayıcı sözleri nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINA GİRMEZ"



Önder İmam Hatipler Derneği avukatı İsa Akkurt, "Kullanılan ifadeler çok ağır. Bir camia hedef alınmıştır. İfade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

Mütercimler'den şikayetçi olan İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy'un avukatı Erenbey Gürbüz ise "Müvekkilim bu açıklamalardan zarar görmüştür. Kişi alenen hakaret ettiği için ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" diye konuştu.





"İMAM HATİPLİLERE HAKARET ETMEM"

Mütercimler ise uzun yıllar siyaset ve uluslararası ilişkiler hocalığı yapmış birisi olarak sözlerinin suç olmadığını öne sürüp, Mevlana'nın "Sen ne söylersen söyle, söylediğin karşındakinin anladığı kadardır" sözleriyle savunma yaptı.

Mütercimler, "İmam hatip mezunlarına en ufak hakaret etmem söz konusu olamaz. Dine hakaretim de söz konusu değil. Hiçbir suç işlemedim, suç kaydıyla bir cümle kurmadım" ifadesini kullandı. Mütercimler'in avukatları da imam hatiplilere hakaret edecek son kişinin Erol Mütercimler olduğunu savunarak, beraat kararı verilmesini istedi. Hakim, şikayetçilerin davaya müdahillik taleplerini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.





1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Mütercimler, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." demişti. Skandal ifadelerin ardından kamuoyu tepkisi üzerine Mütercimler'in öğretim üyesi olarak görev yaptığı Haliç Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlatmış, Mütercimler bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın aralarında bulunduğu 16 kişi ile bazı kurum ve kuruluşlar savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mütercimler hakkında "halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Mütercimler ise 13 Kasım'da mahkemedeki ilk duruşmada, imam hatip okullarının bir cumhuriyet projesi olduğunu söyleyerek, dava konusu olan sözlerinde kasıt olmadığını savunmuştu.



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