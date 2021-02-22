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Otobanda seyreden kamyon alev topuna döndü

’da bir firmaya ait su yüklü kamyon aniden alev topuna döndü. Dumanları farkeden sürücü Hasan D, son anda kamyonu durdurup kendisini dışarı attı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.2.2021 13:36 ABONE OL
Otobanda seyreden kamyon alev topuna döndü

Bursa'da bir firmaya ait su yüklü kamyon aniden alev topuna döndü. Dumanları farkeden sürücü Hasan D, son anda kamyonu durdurup kendisini dışarı attı. Kamyon kullanılamaz hale geldi.



Kestel ilçesinde otoban üzerinde Hasan D., idaresindeki 16 KAV 35 plakalı su yüklü kamyon, Gölbaşı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü Hasan D., aracı durdurup son ânda kendisini dışarıya attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen kamyon kullanılamaz hâle geldi. Yangın sebebiyle Bursa-İzmir oto yolunun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.

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Otobanda seyreden kamyon alev topuna döndü
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