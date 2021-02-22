Sahte içki satarak avukatın ölümüne sebep oldu! O olayda flaş gelişme

İstanbul Kartal'da dört kişi metil alkolden hazırlanan sahte içkiler nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre; Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 36 yaşındaki Avukat Oğuzhan Ş. yapılan müdahalelere rağmen sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucu dört kişinin metil alkolleri aynı yerden aldıkları tespit edildi. İstanbul, İzmir ve Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı ise 30'u buldu.

Sahte içkiden ölümler devam ediyor, etil alkol satışına yasak geliyor | Video

OTOPSİ RAPORU DOĞRULADI

Savcılığın düzenlediği iddianamede şüpheli Göngör G.'nin Kartal'da bir tekel işlettiği, şüpheli Yavuz Ö.'nin de tekelde eleman olarak çalıştığı, tekelde kendi içkisini yapmak isteyen müşterilere için etil alkolle birlikte anason, rakı, viski ve votka kitleri sattıkları belirtilirken maktül avukat Hakkı Oğuzhan Ş.'nin 9 Ekim 2020 tarihinde tekelden alışveriş yaptığı ve ve kendi içkisini içmesi sonucu akşama doğru rahatsızlandığı ve tekelden aldığı malzemelerle yaptığı içkiyi içmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Ayrıca iddianamede yer alan otopsi raporunda avukat Hakkı Oğuz Ş.'nin ölümünün metil alkol zehirlenmesinden kaynaklandığı açıklandı.





'BEN YÜZEY TEMİZLEYİCİ OLARAK SATMIŞTIM'

İddianamede bulunan şüpheli Güngör G. ifadesinde işlettiği tekele söz konusu plastik şişelerde bulunan sıvıları dezenfektan olarak satmak amacıyla 20 gün önce şüpheli Anıl Gürkan İ.'den satın aldığını, 5-6 gün ürünü sattığını fakat sonra kötü kokmasınsan kaynaklı kalanını iade ettiğini, şişeleri alkol olarak değil dezenfektan olarak sattığını, işyerinde alkol atma ruhsatının olduğunu, şişeleri alan kişilerin alkol olarak kullanmalarının kendisinin suçu olmadığını söyleyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.





'DEZENFEKTAN SATTIĞIM ŞİRKETİM VAR'

Şüpheli Anıl Orkun İ. ise kendisinin kurduğu şahıs şirketinde toptan dezenfektan ürünleri sattığını, olaya söz konusu şişeleri alkol olarak kullanılmak üzere satmadığını söylerken şüpheli Yavuz Ö. ise ifadesinde sürekli tekelde çalışmadığını, kendisine ihtiyaç olduğu zamanlar tekele gittiğini, işyerinde raflarda etil alkol, alkol kiti ve anason satıldığını, ancak söz konusu şişeleri in dezenfektan olarak satıldığını ve söz konusu ürünlerin ne zaman ve kimden alındığını bilmediğini ifade etti.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. hakkında 'Olası kastla adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle düzenlediği iddianame iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.