Tel Abyad'daki saldırıyla ilgili son dakika haberi

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yer alan Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce yapılan ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı sonucu; Suriye Milli Ordusuna mensup 2 asker şehit olurken 7 askerde yaralandı.



Suriye Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesinde bugün PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı gerçekleşti. Gerçekleşen saldırı sonucunda Suriye Milli Ordusuna mensup 2 asker şehit olurken 7 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Telabyad Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi.



Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; " 22.02. 2021 tarihinde, saat 12.00 sıralarında Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde yer alan Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına PKK/KCK-PYD/YPG'li teröristlerce yapılan ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı sonucu; Suriye Milli Ordusuna mensup (2) asker şehit olmuş, (7) asker de yaralanmıştır.



Yaralı SMO askerleri Telabyad Hastanesindeki ilk tedavilerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır.

Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda şehit olan Suriye Milli Ordusu mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."denildi.