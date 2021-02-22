Siirt'te Belediye personeline yangın eğitimi

Siirt Belediyesi tarafından belediye personeline itfaiyenin teçhizat kullanımı ve yangın hakkında eğitim verildi.



İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğine dair personele eğitim verdi.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, belediyenin farklı birimlerinde çalışan personele yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, olay yerindeki tehlikeler, yangın tüpünün kullanılması, malzeme bilgisi ve elektrik yangınlarına müdahale gibi konularda bilgi aktarıldığını söyledi.

Eğitimin sahada uygulamalı olarak verildiğini aktaran Yılmaz, şöyle dedi:



"İtfaiye personelleri görev yaparken çeşitli tehlikelerle yüz yüze kalacağı için onlara temel itfaiyecilik ve kendilerini koruma, hangi yangına nasıl ve hangi şekilde müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca yangın söndürme ve araçlarını kullanma becerileri, akaryakıt ve gaz yangını ile diğer yangınlar hakkında sözlü eğitim verildi."