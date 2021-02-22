Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40'şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37''si PKK, 3'ü FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.