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'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40’şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:47 ABONE OL
Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama

Şırnak'ta, polis ekiplerince terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40'şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 15-21 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37''si PKK, 3'ü FETÖ/PDY üyeliğinden olmak üzere 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Şırnak'ta terör operasyonunda 3 tutuklama
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