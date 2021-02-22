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SON DAKİKA: 22 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum...

Son dakika haberleri: 2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı. İşte 22 Şubat koronavirüs verileri.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 19:59 Son Güncelleme: 22.2.2021 20:02 ABONE OL
SON DAKİKA: 22 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum...

2019'un son çeyreğinde dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüs 2021'in başında hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan bu ölümcül virüse karşı maske ve mesafe gibi kurallara riayet edilmesi büyük önem taşıyor. Dünya genelinde aşı çalışmalarının da meyvesini vermesi geleceğe daha umutla bakmamızı sağlarken yer kürede 2 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın her gün düzenli şekilde açıkladığı koronavirüs vaka sayısı ve tablosu bugün de Türk halkıyla paylaşıldı.

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI 8 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI!

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

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SON DAKİKA: 22 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayısı tablosu açıklandı! İşte koronavirüs verilerinde son durum...
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