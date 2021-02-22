Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Osman Nuri Kabaktepe'nin aday olarak belirlendiğini açıklamıştı.
Erkan Kandemir, paylaşımında, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
NURİ KABAKTEPE'DEN İLK AÇIKLAMA
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Kabaktepe, "Partimiz, davamız, milletimiz ve İstanbulumuz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.