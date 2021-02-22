Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama

NURİ KABAKTEPE'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilen Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Kabaktepe, "Partimiz, davamız, milletimiz ve İstanbulumuz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.