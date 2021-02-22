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Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı

Grup Başkanvekili 'e sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Mert Yaşar adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Mert Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

AA
DHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 01:45 Son Güncelleme: 23.2.2021 02:42 ABONE OL
Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mert Y. gözaltına alındı.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli Mert Y'nin Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Twitter hesabından 'Cumhurbaşkanlığı kabinesine ilk gece hakkı verilse, Özlem Zengin gagasını kapatır mı?' şeklinde paylaşım yapıldığı, konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu 'mert_yasar' rumuzlu Twitter hesabının Mert Y. isimli şahsın kullanımında olduğu tespit edilmiş olup, şahıs Eyüpsultan'da ikametinde arama yapılarak yakalanmış şahıs gözaltına alınmıştır"

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Son dakika: AK Partili Zengin'e hakaret eden sözde hukukçu Mert Yaşar gözaltına alındı
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