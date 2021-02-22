Son dakika: Başkan Erdoğan o detayı ilk kez açıkladı: Obama arayıp destek istedi

ABD'YE YPG/PKK TEPKİSİ

Halep'teki Arap kardeşlerimize biz sahip çıktık. Müslümanlar yanında Hristiyanlara, Ezidilere, Süryanilere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Şu anda yeni gelişmeler. Suriye'nin kuzeyinde bakıyorsunuz Amerikalı general, çok ilginç, diyor ki, 'biz şu anda PKK/YPG/PYD ile beraberiz'. Bu nasıl NATO'da ittifak? Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi dertleri yok. Hala bunlar terörle beraberler, teröristlerle beraberler. Biz de terörle ve teröristlerle mücadelemizi her yerde sürdürüyoruz, bundan sonra da sürdüreceğiz. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe biz de gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız.

OBAMA ŞAHSIMI ARADI VE...

2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Türk diplomatlar, Türk pasaportuyla yüzlerce mazlumu soykırımdan kurtardı. Zulme ve katliama uğrayan herkese güvenli bir liman şevkatli bir yuva olduk. Maddi imkanları bizden kat ve kat fazla olan ülkeler mültecileri toplama kampına mahkum ederken, biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık. Obama görevdeyken şahsımı aradı ve Kobani'deki Kürtlerin zor durumda olduğunu ve bu konuda özellikle kapılarımızı açmamız için destek istedi.

50 BİN BRİKET KONUT YAPTIK

Mağdur durumdaki bu insanlara kendi vatandaşımıza hangi hizmeti veriyorsak, aynısını veriyoruz. Suriye'deki göç krizini biz engelledik. Bunları inancımızın, imanımızın bir gereği olarak yaptık. Bu süreçte ülkemize verilen sözlerin tutulmadığını gördük. Bu liderler, İdlib'de briket konut yapalım dedik, ne kadar yaparsınız diye sorduğumuzda, sessiz kaldılar. Biz orada 50 bin briket konut yaptık. İstedik ki bu insanları artık çadırlarda yaşatmayalım. bu 50 bin briket konutta insanların yaşamasını istedik.

AVRUPA'YA MÜLTECİ TEPKİSİ

Avrupa, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. 6 milyon Euro hala bize ödenmedi. Suriyeli mültecilere sahip çıkan tek devlet Türkiye'dir. Bizim askerimiz olmasa ne olacağı belli değil. Biz paylaşmanın bereketine, dayanışmanın gücüne inanan bir milletiz.

TERÖRİSTLERİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMINI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Terörden temizlediğimiz bölgelere sadece 420 bin sığınmacı geri döndü. Geri dönüşler daha da artacaktır. Suriye'deki istikrarsızlıktan beslenene bölücü terör örgütününü güvenli bölgelere saldırılarını artırdığını görüyoruz. Teröristlerin saldırısında son bir ayda onlarca sivil yaşamını yitirdi. Teröristlerin güven ve huzur ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.