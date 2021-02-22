Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

Son dakika haberi: İzmir'de yaşanan depremden tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu olmuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7. Olağan İzmir İl Kongresi öncesi enkaz altında çıkarılan Ayda Bebek'i ile görüştü.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir depreminin simge ismi Ayda Bebek ile buluştu | Video

NE OLMUŞTU?

Depremin mucize sembolü olan Ayda bebekten sevindiren haber. İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Cuma günü öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir mucize gerçekleşmişti. Depremden tam 91 saat sonra Bornova'daki Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan Ayda Gezgin, tüm ülkenin umudu olmuştu.





6.6'lık İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanının enkazında kalmasının 91. saatinde kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi. Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı.

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğe doğum günü sürprizi Ayda bebeğe ilk müdahaleyi yapan ekibe teşekkür plaketi