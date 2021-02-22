Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla önemli bir uyarıda bulundu. Türkiye genelindeki vaka dağılımını yazan Bakan Koca:" Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka haritasını paylaştı! "Bu illerimizde belirgin artış var" | Video
22 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 78 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 8 bin 104 yeni vaka olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 78 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 436 bin 998 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 816 testten 8 bin 104 yeni vaka sayısı, 623 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 646 bin 526 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 690 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 189 olduğu açıklandı.
21 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.
20 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 80 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 857 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 80 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 983'e yükseldi. Toplamda 32 milyon 217 bin 77 test yapıldı. Bugün yapılan 118 bin 911 testten, 7 bin 857 yeni vaka sayısı, 635 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 631 bin 876 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 210 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 518 bin 758'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise bin 180 olduğu açıklandı.