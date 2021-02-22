Son dakika: İşte FETÖ ile PKK işbirliğinin delili! Silah anlaşması yapmışlar

MAZLUM KOBANİ İLE MASAYA OTURMUŞ

Gürbüz Sevilay, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin sözde karargahında Mazlum Kobani ve Mahir kod adlı teröristlerle anti-İHA, anti-drone, askeri malzemeler, termal elbiseler ile ilgili görüşmeye katıldığını, bu askeri malzemelerin temini için yapılan anlaşma kapsamında Ukraynalı şirket yetkililerini PKK/YPG'li üst düzey teröristler ile Kuzey Irak'ta buluşturdukları, bu buluşmada roket ve füze sistemleri de dahil olmak üzere geniş çaplı silah ticareti görüşmesi yapıldığı, silah ticareti ile ilgili 200 bin dolar avans aldıklarını söyledi.

"PETROLLERİ KORUMAMIZ LAZIM"

Gürbüz Sevilay'ın YPG'nin sözde yöneticileriyle 2019 yılında yaptıkları görüşmelerin detaylarını da ifadesinde anlattı. H.A ve M. Ö isimli iki teröristin kendisine bir savaş durumunun var olduğunu, savaş nedeni ile şehirleşmeyi yavaşlattıklarını, para ve güç olarak kendilerinin Suriye'den daha güçlü olduklarını anlattığını belirten itirafçı "PKK üyeleri, her şeylerinin hazır olduğunu, uluslararası statü beklediklerini, fabrikalar yapacaklarını, ancak şuan acil başka şeylerin lazım olduğunu söyledi. Daha sonra Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan petrol bölgesine beni götürdüler. H.A çıkartılan petrolü ABD'ye verdiklerini, bu bölgeyi insansız hava araçları (İHA) bombardımanından korumaları gerektiğini, anti dron ve anti insansız hava aracı sistemine ve termal askeri kıyafetlere ihtiyaç duyduklarını, bu bölgenin güvenliğinden kendisinin sorumlu olduğunu anlattı" dedi.

FETÖ BÜTÜN ÖRGÜTLERLE BAĞLANTILI

15 Temmuz hain darbe girişimini planlayan FETÖ'nün Ankara'da daha önce farklı soruşturmalarda yapılan tespitlerde DHKP/C açık alan yapılanmaları ile birlikte eylemlere katıldığı, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Irak ülkesinde faaliyet göstermiş iki FETÖ mensubunun da Avrupa'ya kaçmak için DHKP/C li örgüt üyeleri aracılığıyla sahte pasaport aldıkları belirlenmişti. Bu soruşturma kapsamında ise FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı faaliyet gösteren tüm terör örgütleri ile birlikte hareket etme stratejisine paralel olarak PKK ve onun Suriye uzantısı YPG ile birlikte hareket ettiği ve silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkartılmış oldu.