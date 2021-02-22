Son dakika | Koca şiddetinden kaçan İngiliz kadın Türkiye'ye sığındı

İNGİLTERE'DE KALAMADI!

Kız çocuklarına da yansıyan şiddetin önünü alamayan kadın boşandı. Boşanmanın ardından da eski eşinin şiddet ve tehditleri sürünce P.G. çareyi İngiltere'den kaçmakta buldu. Ancak kendi devletinden koruma ve destek göremedi.