Son dakika | Koca şiddetinden kaçan İngiliz kadın Türkiye'ye sığındı

Son dakika haberi: İngiliz asıllı P.G, 15 yıl evvel turist rehberi olarak geldiği Muğla Fethiye'de hayatının aşkını bulduğunu sandı. Türk bir erkekle İngiltere'ye dönen P.G. adlı kadın evlenerek 4 de çocuk yaptı. Liverpool'da yaşayan çiftin ilk yılları mutlu geçse de aradan geçen zaman içerisinde Türk koca, 4 çocuğunun annesi şiddet uygulamaya başladı.
İNGİLTERE'DE KALAMADI!
Kız çocuklarına da yansıyan şiddetin önünü alamayan kadın boşandı. Boşanmanın ardından da eski eşinin şiddet ve tehditleri sürünce P.G. çareyi İngiltere'den kaçmakta buldu. Ancak kendi devletinden koruma ve destek göremedi.
Türkiye'nin şefkat elinin her daim açık olduğunu bilen P.G. 2'si erkek 2'si kız 4 çocuğuyla birlikte Muğla'nın Milas ilçesine geldi. Maddi sıkıntılar yaşayan kadını Kızılay ekipleri fark etti. Hemen harekete geçen Kızılay Menteşe Şubesi, aileye destek sağladı.
KIZILAY HIZIR GİBİ YETİŞTİ
Yaşları 6 ila 14 arasında değişen 4 çocuk ve anneleri için gıda ve giysi yardımında bulunan Kızılay, çocuklara kıyafet, tablet, kitap ve defter ihtiyaçları konusunda desteğini sürdüreceğini açıkladı.
Kızılay'ın Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şadi Ballı ile irtibata geçmesi üzerine; anne ve çocuklar, sağlık kontrolünden geçirilerek gereken tedavilerine başlanıldı.
TÜRK VATANDAŞI OLACAKLAR
Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın da ilgilendiği ailenin Türk vatandaşlığına alınması için de çalışma başlatıldığı öğrenildi.