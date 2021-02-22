Son dakika: 21 Şubat koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! Sağlık Bakanlığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu

Son dakika haberleri... Şubat ayının sonlarına gelinirken koronavirüs ile etkin mücadele de devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında mücadelesini başarılı bir şekilde devam ettirirken aşılamada ikinci doza geçildi. Mart ayı itibari ile kademeli normalleşme de başlayacak. Bu noktada, Mart ayına kadar günlük corona virüsü son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

21 Şubat koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Şubat 2021 Pazar gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulan 21 Şubat koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

İşte, gün gün koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosu;