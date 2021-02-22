Son dakika | Seçim barajında karar verildi; İşte tek başına ve ittifaklı yeni seçim barajı

Seçim ve siyasi partiler kanunundaki tüm son dakika çalışmaları MHP ile görüşülüyor. Konuyla ilgili daha önce de gündeme gelen birçok madde olmuş ve SABAH okurları bu detayları ilk öğrenen kitle olmuştu. Buna göre;

AK Parti'nin seçim yasalarında yapılacak değişiklik ile ilgili oluşturduğu komisyon çalışmalarını tamamladı ve alternatifli tekliflerini Başkan Erdoğan'a sundu.