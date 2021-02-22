İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması: Normalleşme süreci ile yasaklar ne zaman bitecek?

4 Aralık 2020 tarihinden bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Mart ayındaki kademeli normalleşme için geri sayımı başlatan vatandaşlar yasaklar ne zaman bitecek sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan salgın süresi boyunca kafeler ve restoranların kapalı olması, sadece gel-al ve paket servisin açık olmasının ardından gerekli şartlar sağlandığında normalleşme sürecinde bu gibi işletmelerin de açılacağı öngörülüyor. Yine yapılan açıklamalar doğrultusunda sokağa çıkma yasağının hangi illerde nasıl ve ne şekilde kaldırılacağı da bu noktada önem kazanıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması!

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

4 Aralık 2020 tarihli genelgeye göre; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."