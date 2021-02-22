Teknofest’te umut var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in yarışmalarına davet ederek, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı. Varank, Twitter hesabından "Düşünen, üreten, icat çıkaran, gözü yükseklerde hatta uzayda olan sevgili gençler" notuyla paylaştığı mesajında, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti. Yarışmalara son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu anımsatan Varank, "Dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, onlarca yarışma, yüzlerce takım, milyonlarca lira ödül, hepsinden öte umut var" ifadesini kullandı. Bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına, ilkokuldan lisansüstü mezun seviyesine kadar gençler başvuruda bulunabilecek. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, roketten otonom sistemlere, tarımdan insansız sualtı araçlarına kadar 35 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları bu yıl Intercity İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde gerçekleştirilecek. Geçen yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuş, 5 bin finalist genç, çoğunluğu Gaziantep'te düzenlenen final yarışmalarında kıyasıya mücadele etmişti. ANKARA