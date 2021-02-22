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Vinçle hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

'de belediyeye ait malzemeleri vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 22.2.2021 12:09 ABONE OL
Vinçle hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Mardin'de belediyeye ait malzemeleri vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Boyaklı Mahallesi Ağıl mezrasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (MARSU) ait pompa, altışar metre uzunluğundaki 45 metal su borusu ile 270 metre uzunluğundaki alüminyum kabloyu vinçle kamyonete yükleyip çalmaya çalışan M.T, İ.T, O.D, H.A, F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Vinçle hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı
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