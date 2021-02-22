Yeni doğan bebeklerin ilk hediyeleri Yüreğir Belediyesi’nden

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde bebeğini kucağına alan ailelerinin ilk hediyeleri belediyeden geliyor. Yeni doğan bebeklere ait ihtiyaçların giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla bebek sahibi olan ailelere 'Hoş geldin bebek' seti hediye ediliyor.

Yeni bebek sahibi olan veya 6 aylığa kadar olan bebekler için aileler 444 80 44 numaralı telefondan belediyenin çağrı merkezini arayarak uygulamadan faydalanabiliyor. Evlerinde ziyaret edilen ailelere ekipler tarafından yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediliyor.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dervişler, Levent, Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerinde dünyaya gelen Ömer Musab,Elif, Muhammed Yusuf ve Kerem bebeklerin ailelerine sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. 'Hoş geldin Bebek' uygulamasından memnun kalan aileler, hediyeler nedeniyle Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.