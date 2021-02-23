10 bin öğrenciye satranç takımı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi, ilçedeki ana okullarında öğrenim gören 10 bin öğrenciye satranç seti armağan etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2015 yılında başlatılan "Hamleni Yap" adlı proje kapsamında bugüne kadar toplam 55 bin 500 adet satranç seti dağıtıldığını söyledi.

Şehitkamil'de 2021 yılının 'satranç yılı' ilan edilmesinin ardından kurumlar arası iş birliği protokolü ile kapsamı genişletilen proje kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılının 2. döneminin başlamasının hemen ardından 10 bine yakın anaokulu öğrencisine satranç eğitim seti hediye edildi.

Proje kapsamında eğitim çalışmalarının yürütüleceği okullardan Gülseren Api Cumhuriyet Anaokulu ve 80. Yıl Anaokulunu ziyaret eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, anaokulu öğrenci ve öğretmenleriyle satranç branşı özelinde spor faaliyetleriyle ilgili koyu bir sohbet gerçekleştirdiler.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, projenin çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı sunacağını kaydetti. Kaymakam Kalaylı, "Gelişim çağında olan çocuklarımızın zihinsel gelişimine katkı sunan satranç branşının tabana yayılması adına 'Hamleni Yap' projesiyle ilçemiz genelindeki anaokullarında öğrenim gören öğrencilerimize satranç seti armağan eden Şehitkamil Belediyemizi tebrik ediyorum. Proje faaliyetleri satranç branşına olan ilginin artması adına önemli katkılar sunacaktır. Proje faaliyetlerine katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çocukların satranca olan ilgilerini artırmak adına 2015 yılında başlatılan projeyi kurumlar arası iş birliğiyle büyük bir titizlikle yürüttüklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Satrancın erken yaşlarda oynanmasını teşvik etmek amacıyla 2015 yılında başlattığımız projeyi bu yıl genişlettik. Çocuklarımızın satranca olan ilgilerini artırmak adına uyguladığımız projemiz sayesinde ilçemiz genelindeki anaokullarında öğrenim gören 10 bine yakın öğrencimize satranç seti hediye ettik. Miniklerimizin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımlarını artırmaya gayret ediyoruz" dedi.