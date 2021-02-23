23 Şubat koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! Sağlık Bakanlığı 23 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı...

"Corona virüsü son dakika" haberleri yerli ve yabancı ajanslardan duyurulmaya devam ediyor. Takvimler 2020 yılının 11 Mart 2020 tarihini gösterdiğinde Türkiye'de ilk vakasının teşhisi konulan pandemiye ilişkin günlük Türkiye corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılmaya devam ediyor. Salgının ilk vakasından günümüze kadar geçen süre içerisinde toplamda 2 Milyon 646 Bin 526 kişi koronavirüs vakası teşhisiyle tedavi altına alınırken, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

23 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 23 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;