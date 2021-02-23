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son dakika paylaşıldı! 23 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

Yurtta ve dünyada etkilerini göstermeyi sürdüren covid-19 ile ilgili olarak “coronavirüsü son dakika” başlığı altında güncel haberler gelmeye devam ediyor. Salgının ilk tanısından bu yana ülkemizde toplam 28 bin 213 kişi hayatını kaybetti. Diğer taraftan Twitter hesabı ve resmi sitesi aracılığıyla en son corona virüs tablosu duyuruluyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum detaylarını öğrenmek isteyenler ise açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Son Dakika 23 Şubat koronavirüs tablosu ve bugünkü vaka sayısı verileri…

Giriş Tarihi: 24.2.2021 02:20 Son Güncelleme: 24.2.2021 02:20 ABONE OL
23 Şubat koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 23 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri

"Corona virüsü son dakika" haberleri yerli ve yabancı ajanslardan duyurulmaya devam ediyor. Takvimler 2020 yılının 11 Mart 2020 tarihini gösterdiğinde Türkiye'de ilk vakasının teşhisi konulan pandemiye ilişkin günlük Türkiye corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşılmaya devam ediyor. Salgının ilk vakasından günümüze kadar geçen süre içerisinde toplamda 2 Milyon 655 Bin 633 kişi koronavirüs vakası teşhisiyle tedavi altına alınırken, bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 23 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

23 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU SON DAKİKA AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurulan 23 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şöyle;

23 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 107
  • HASTA SAYISI: 633
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 546

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...

22 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 8 bin 104
  • HASTA SAYISI: 623
  • VEFAT SAYISI: 78
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 690

21 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 546
  • HASTA SAYISI: 601
  • VEFAT SAYISI: 77
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 002

20ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 857
  • HASTA SAYISI: 635
  • VEFAT SAYISI: 80
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 210



19 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 419
  • HASTA SAYISI: 638
  • VEFAT SAYISI: 82
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 498

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15-21 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 68,23
  • Ankara'da 35,39
  • İzmir'de 42,67 oldu.
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23 Şubat koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 23 Şubat korona tablosu ve bugünkü koronavirüs vaka sayısı verileri
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