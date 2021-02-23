27-28 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı?

Koronavirüs salgınının etkisini kırmak ve kontrol altına almak adına, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi belirli saatler arasında olan kısıtlama, hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak yapılıyor. Mart ayı ile beraber yeni normalleşme takvimine geçileceği ifade edilirken 27-28 Şubat bu hafta sonu yasak var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Mart ayı itibarı ile il bazında, vakalardaki duruma bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağı ifade edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlandı ve 27-28 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu cevabına ulaştı.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkması ile ilgili olarak henüz bir açıklama yapıldı. Buna göre, 27-28 Şubat hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni kararlar açıklanıncaya kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek.
Bu doğrultuda, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan ve 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 1 Mart 2021 Pazartesi saat 05.00 itibarıyla sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu yasaklar ne zaman kalkacak sorusuna şu yanıtı verdi: "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."