50 Milyonluk vurgunda flaş gelişme! Aralarında kamu görevlileri bile var

Diyarbakır'da saadet zinciri benzeri bir yöntemle vali, vali yardımcısı, kaymakam gibi mülki idare amirleri, yargı ve emniyet mensupları gibi birçok kamu çalışanlarının birikimlerini, "Paranızı çalıştıralım, size banka mevduat faizlerinin çok üzerinde kar payı verelim" diyerek dolandıran Zerya Kuyumculuk işletmecileri Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşlerin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tamamı ticaretle uğraşan 51 mağdur yer alırken, para kaptıran kamu çalışanlarının şikâyetçi olmaması ise dikkat çekti.

Diyarbakır'da aralarında mülki idare amirleri, kaymakam, yargı mensupları, üst düzey emniyet mensupları ve çok sayıda kamu görevlisinin katılımıyla görkemli bir açılış yapan Zerya Kuyumculuk sahipleri Zülküf ve Zülfikar Ortaç adlı kardeşlerin de içinde yer aldığı 7 sanık hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca, "Tacir veya şirket öneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan dava açıldı. Ortaç kardeşlerin tutuklu olduğu davada, paralarını kaptıran 51 kişi iddianamede mağdur olarak yer aldı. Sanıkların her mağdura karşı ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 350 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, mağdurların tamamını ticaretle uğraşan esnaflar oluştururken, para kaptıran üst düzey kamu görevlilerinin sanıklar hakkında şikâyetçi olmaması dikkat çekti. Mülki idare amirleriyle yakın ilişkide oldukları görüntüsüyle çevreye güven verdikten sonra piyasadan altın, TL ve döviz cinsinde para toplayan Ortaç kardeşler, mağdurların bir kısmının bankadaki mevduatlarını, bir kısmının ise "Yüksek kar payı vereceğiz" vaadiyle sattırdıkları ev ve araba paralarını alarak kaçmışlardı.

İddianamede, mağdurlara borçlanan Ortaç kardeşlerin öldürülme korkusuyla dükkânı bir gece boşalttıktan sonra kaçtıkları Adana'da yakalandıkları bildirildi. Sanıkların sahip oldukları malvarlıklarıyla ilgili kara para akladıklarına ilişkin MASAK'a de yazı yazılarak sanıkların geriye dönük 5 yıllık hesap hareketlerinin incelenmesine dair rapor istendi.

PARA ALTIN VE BİLGİSAYARI ALIP KAÇTILAR

Sanıkların bu süre zarfında gerek mağdurlar, gerekse üçüncü şahıslarla yapmış oldukları para alışverişi, transferler, EFT ve havale işlemlerini kimlerle yaptıklarına dair hesap özeti MASAK'tan istendi. İşyerine ait güvenlik kamera kayıtları, MOBESE ve PTS kayıtlarına ilişkin yapılan çözümlere göre, sanıkların üçünün ortak, üçünün SGK'lı çalışan, birinin sigortasız çalışan olduğu belirlendi. Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşlerin, para kaptıran mağdurlara, altın ve döviz fiyatlarının düşmesi halinde alım yapacaklarını, yükselmesi durumunda satış yapacakları ve bu şekilde al-sat işlemiyle yüksek kar elde edip kendilerine kar payı ödeyeceklerini vaat ederek milyonlarca vurgun yaptıkları kaydedildi.

Para verenlerin bilgisayara kurulu programa kayıtlı olduğu, ancak tüm al-sat işlemlerinin kayıtlı olduğu bu bilgisayarın sanıklar Zülküf Ortaç, Serdar Adıgüzel ve Rauf Tulpar tarafından olay günü ana kasasıyla yerinden sökülerek götürüldüğü, bilgisayarın tüm aramalara rağmen ele geçirilemediği kaydedildi. Mağdurların bir kısmının banka yoluyla havale yaptığı, bir kısmının parasını karşılıklı güvene dayalı işyerindeki bilgisayar programına işlettiği, bir kısmının da sadece kartvizit üzerine yazdırdığı için toplam vurgunun tespitinin tam olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

VALİZLERE DOLDURUP KAÇTILAR

Bankalarla yapılan yazışmalarda sanık Zülfikar'ın 2020 Ocak ayından itibaren hesabının her ay düzenli artış gösterdiği, Mayıs ayında hesabından 9 Milyon 338 bin lira, Haziran'da 3 Milyon 300 bin lira nakit çekip hesabı sıfırladığı, kardeşi Zülküf'ün de Mayıs ayında 2 Milyon 950 bin, Haziran'da da 875 bin TL çekerek hesaplarını sıfırladıkları tespit edildi. İşyeri kamera kayıtları incelendiğinde Zülküf Ortaç ile Serdar Adıgüzel'in kaçmadan önce dükkâna gelerek vitrindeki bütün altınlarla dükkân kasasındaki tüm altın, döviz ve TL cinsi paraları valizlere doldurdukları kaydedildi. Ardından mağdurların paralarının kaydının tutulduğu bilgisayar kasasını söküp dükkânın önünde bekleyen aracın bagajına yerleştirip aynı araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Görüntülerin devamında sanıklardan Fatma Aydın'ın içinde altınların olduğu bir çanta ile dükkândan çıkarak uzaklaştığı tespit edildi. Sanıkların hile ile temin ettikleri altın ve paraları kaçırıp dolandırıcılık suçunun haksız menfaat temin etme aşamasını tamamladıkları belirtildi.

YAPTIKLARI İŞ NORMAL BİR TİCARİ FAALİYET DEĞİL

İddianamede, sanık Zülküf Ortaç her ne kadar Zerya Kuyumculuk ile bir bağı olmadığını, altınlara ne olduğunu bilmediğini belirtmiş olsa da, incelenen kamera kayıtları, banka hesap hareketlerine göre savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Olayların başından beri dolandırıcılığın merkezinde olduğu, ağabeyi Zülfikar ve diğer sanıklarla birlikte hareket ettiğinin sabit olduğu kaydedildi. Altın ve paraların kaçırılmasında aktif rol alan Zülküf'ün kaçış öncesi de hesabındaki parayı sıfırlamış olmasıyla doğrudan suçun içinde olduğu ifade edildi. 7 sanığın birlikte hareket edip dükkândaki para ve altınlarla hesaptaki paraları sıfırladıktan sonra kaçtıkları belirtilen iddianamede, güven duygusuyla mağdurları kandırıp birikimlerini haksız çıkar sağlayarak dolandırıcılık suçunu işledikleri belirtildi. Sanıkların yaptıkları işin normal bir ticari faaliyet olmadığı, parasını aldıkları mağdurlara göstermelik bir miktar para verip yersiz bir algı oluşturup güven telkin ettikten sonra asıl amaçları olan daha çok para girişini sağladıkları ifade edildi.

50 MİLYONDAN FAZLA VURGUN YAPTILAR

Sanıklarla mağdurlar arasında normal bir ticari ilişki olsaydı, sanıkların para ve altınları işyerinden kaçırmak, banka hesaplarını sıfırlamak yerine mağdurların alacaklarını kısmen de olsa karşılama iradesini gösterebileceklerine dikkat çekildi. Ancak bu anlayışa aykırı biçimde haksız kazanç sağlayarak 50 Milyon TL'den fazla vurgun yaptıkları kaydedildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.





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