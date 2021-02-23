Ayrılmak isteyen sevgilisini sokak ortasında öldürdü

Ankara'da yaşayan Hasan D. gönül ilişkisi yaşadığı ve ayrılmak isteyen Birgül Y.'ye sokak ortasında tartışmaya başladı. Ayrılığı kabullenmeyen Hasan D. tarafından kurşun yağdıran zanlı yakalandı.

Ankara Keçiören İlçesi Atapark Mahallesi'ndeki Yanıklar Sokak'ta yürüyen Birgül Y'nin(43) yanına gönül ilişkisi yaşadığı Hasan D. (32) geldi. İkili henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan D., Birgül Y.'ye tabancayla 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakaladı. Hasan D.'nin emniyetteki ifadesinde Birgül Y. ile 4 yıldır ilişki yaşadığını, ayrılmak isteyen Birgül Y. ile tartışma sonucu vurduğunu itiraf etti.