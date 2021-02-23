Son dakika: Baş örtüsü mobbingi iddiasında flaş gelişme! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

23 yaşındaki B.A., geçtiğimiz aylarda İstanbul Kağıthane'deki Star Ambulans isimli şirketin iş ilanına başvuruda bulunarak iş görüşmesine gitmişti. İki ayrı şirket yetkilisi ile görüşen genç kadın, daha sonra işe kabul edilerek "Paramedik Şoförü" olarak işe alınmıştı. Tam zamanlı çalışmak üzere şirketle anlaşan B.A., iddiaya göre bir süre sonra başörtülü olduğu gerekçesiyle sorun yaşamaya başlamıştı. İşe başladıktan iki hafta sonra ise "Türbanlısın" denilerek kendisini işe alan iki yönetici tarafından işten çıkarıldığı ileri sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Genç kadın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na haksız yere işten atıldığı şeklinde suç duyurusunda bulunmuş, şikayet üzerine şirket yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirket yetkililerinden M.G., savcılıkta ifade verdi. M.G., verdiği ifadesinde şirket çalışanlarından M.Y.'nin yaklaşık 10 ay kadar önce B.A., ile görüşerek iş aradığını kendisine ilettiğini böylelikle genç kadının ambulans şoförü olarak işe alındığını anlattı.

"DENEME SÜRESİNDE İŞTEN ÇIKARILDI, BAŞ ÖRTÜSÜ BAHANE"



M.G., ifadesinin devamında şirkete giren her çalışanın 15 günlük deneme sürecine girdiğini B.A.'nın henüz 6 günlük çalışanken ambulans şoförlüğü yapmak istemediğini söylediğini işine sağlıkçı olarak devam etmek istediğini kendilerinin de bu durumu kabul ettiğini anlattı. M.G., B.A.'nın iş performansını diğer çalışanlara da danışarak düşük olduğu için işten çıkardıklarını, iddia edildiği gibi B.A'nın baş örtülü olmasının iş yerinde hiçbir sorun teşkil etmediğini aksi olsaydı en başta işe almayacaklarını söyledi.

"ŞİRKETTE İBADETİMİ DE YAPTIM BAŞIMI DA KAPATTIM"



Soruşturma kapsamında 2018 yılında aynı şirkette paramedik olarak çalışan A.A., isimli genç kadın tanık olarak verdiği ifadesinde kendisinin de baş örtülü olduğunu 5 vakit namaz kıldığını şirkette çalıştığı dönem içerisinde ibadet yapmasında ve baş örtüsü konusunda herhangi bir şekilde sorun yaşamadığını ifade etti.