Başkan Beyazgül, esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam eden Başkan Beyazgül, bugün Haliliye İlçesinde bulunan Süleymaniye mahallesini gezdi.





Burada Başkan Beyazgül, vatandaş ve esnafın talep ve önerilerini birinci ağızdan dinleyerek taleplerin çözüme kavuşturulması noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları verdi. Ziyaret esnasında Başkan Beyazgül, çocuklara çeşitli hediye ve oyuncaklar da vererek sevinçlerine ortak oldu.





Ziyaretleri kapsamında dükkânları tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Beyazgül'e Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Haliliye Belediye Başkan Vekili Mahmut Ayniberk, meclis üyeleri ve mahalle muhtarı eşlik etti.



Öte yandan Süleymaniye Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Seyit Hışırlı Gençlik Merkezini de ziyaret eden Başkan Beyazgül gençlik merkezinde verilen Ney, Saz, Spor vb. faaliyetlerini yerinde gördü.