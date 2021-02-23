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kontrollü hazır

vakalarının yüksek artış yaşandığı illerden biri olan , alınan sıkı tedbirler ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi. tarafından illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda 8,71 ile 81 il arasından en iyi 4 ilden biri olan Batman artık “yerinde karar” dönemiyle kontrollü sürecine girme hazır hale geldi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 23.2.2021 13:18 ABONE OL
Batman kontrollü normalleşme hazır

Sağlık Bakanlığı'nın ilk kez geçtiğimiz hafta il bazında 7 günlük vaka sayılarını açıklamasıyla Batman ve Güneydoğu illeri, nüfusa oranla koronavirüs vakalarında en düşük değerleri ile dikkat çekmişti. Bir önceki hafta 12.49 ile en az vaka görülen Batman, son açıklanan İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda 3,21 Hakkâri, 3,91 Şırnak ve 8,71 Muş'un ardından 8,71 ile en iyi 4. İl oldu. Öte yandan, Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, "Sayın Bakanımızın yayınladığı verilerde ilimizin en az vaka görülen iller arasında olduğu görülmekte. Bu başarı, başta fedakâr sağlık çalışanlarımızın ve koordine çalışan bütün kurumların ve etkili denetimin başarısıdır" dedi. Batman Valiliği öncülüğünde yaklaşık 700 personelden oluşan filyasyon ekipleri evlerinde izolasyon kararı verilen vatandaşların ikametlerini tek tek denetleyerek salgına karşı önemli bir çalışma yürütmeye başladı. filyasyon ekiplerinin başarılı çalışmasına Batmanlılarında korınavürüse karşı alınan sıkı tedbirler ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalara uymasıyla birlikte vaka oranlarında ciddi azalmaların yaşanması sağlandı.

İKİ İLÇEDE KORONA SIFIRLANDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler, sağlık çalışanlarının özverili çalışması ve vatandaşların kurallara uymasıyla Batman'ın 20 bin nüfuslu Gercüş ilçesinde son 30 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı ve hasta sayısının sıfıra ulaştı. Hasankeyf ilçesinde ise Kaymakam Şenol Öztürk, Filyasyon ve Denetim ekiplerinde görevli personelin yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, alınan önlemler nedeniyle ilçede vakaların sıfırlandığını açıkladı.

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Batman kontrollü normalleşme hazır
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