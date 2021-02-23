Bu acıya yürek dayanmaz! 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Atabek'in düştüğü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atabek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de Kadriye Atabek'in düştüğü balkon ile beton zeminde detaylı inceleme gerçekleştirdi.