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Bu acıya yürek dayanmaz! 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi

'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında bulunan evinin balkonuna çıkan 15 yaşındaki Kadriye Atabek, bir süre sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atabek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.2.2021 19:55 Son Güncelleme: 23.2.2021 19:56 ABONE OL
Bu acıya yürek dayanmaz! 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi

Isparta'da bir apartmanın 4. kat balkonundan beton zemine düşen genç kız hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay saat 15.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1721 sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, balkona çıkan Kadriye Atabek (15), bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

DETAYLI İNCELEME BAŞLATILDI

Atabek'in düştüğü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atabek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de Kadriye Atabek'in düştüğü balkon ile beton zeminde detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Kadriye Atabek'in cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu acıya yürek dayanmaz! 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi
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