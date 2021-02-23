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Bütün parklara güvenlik kamerası

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,  seçim öncesi söz verdiği projelerden birini daha hayata geçiriyor. Başkan Özlü, mahallelerde çocukların parklarda güvenle oyun oynamaları için, güvenlik kameraları takılması amacıyla çalışma başlattı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 23.2.2021 11:41 ABONE OL
Bütün parklara güvenlik kamerası

Düzce'nin yaşam kalitesinin artması için güvenliğin öncelikli konulardan biri olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bu nedenle çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak bizim de önceliğimiz. Düzce'mizde çok sayıda park ve yeşil alanlar bulunuyor. İlk olarak Aziziye Mahallesinde bulunan Aziziye Parkı alanına güvenlik kameralarını yerleştirdik. Oyun grupları bulunan diğer park alanlarımıza da güvenlik kameralarını sırasıyla monte edeceğiz.

7 gün 24 saat parklarımız gözlemlenecek. Sistemle birlikte güvenlik güçlerimizle görüntülerimizi paylaşacağız. Bu sayede olası istenmeyen durumlarda emniyet güçlerimiz anında müdahale edebilecek. Amacımız ailelerin ve çocukların zamanlarının büyük bölümünü geçirdiği park alanlarını daha güvenli hale getirmek. Her zaman bir gözümüz geleceğimiz olan çocuklarımızın üzerinde olacak" şeklinde konuştu.

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Bütün parklara güvenlik kamerası
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