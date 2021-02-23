“Devlet vatandaş için var”

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısına Vali yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, bazı kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Toplantının amacı ve önemi hakkında konuşma yapan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, şunları söyledi:

DEVLETİMİZİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK

"Uzun bir aradan sonra yeniden halk günü toplantılarımıza başladık. Halk günü toplantılarımızın en önemli özelliği kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunup sonuç alamayan vatandaşlarımızın koordineyi gerektiren husus varsa onları burada belediye başkanımız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle beraber bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Devletimizin en önemli görevi vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Devlet vatandaş için vardır. Bu anlayışla hareket eden bir yönetim anlayışını ön planda tutarak vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Burada vatandaşlarımızın problemlerini anında çözebileceklerimiz varsa onları çözüyoruz. Çözemediklerimizi ve zaman içerisinde çözeceklerimiz var ise onları sürecine bırakıyoruz. Bir kısmı mevzuat değişikliği gerektirebiliyor veya daha uzun çalışma süreci gerektirebiliyor. Onları da yine zaman içerisinde ilgili makamlara ulaştırma yönünde çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda halk günü toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum"

BASIN CAMİASININ BAŞI SAĞOLSUN

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz konuşmasında, "Ayrıca ilimiz adına, basın camiası adına üzücü bir gün yaşıyoruz. Değerli basın mensubu Ferdi Akıllı kardeşimiz vefat etti. Basın camiasına, ailesine ve Zonguldaklı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. Genç yaşta vefat eden Ferdi kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"DEVLET VATANDAŞ İÇİN VAR"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında valilik toplantı salonunda halk günü toplantısı yapıldı. Uzun bir aradan sonra yeniden halk günü toplantılarına başlanıldığını belirten Vali Tutulmaz:"Halk günü toplantılarımızın en önemli özelliği kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunup sonuç alamayan vatandaşlarımızın koordineyi gerektiren husus varsa onları burada belediye başkanımız başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileriyle beraber bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Devletimizin en önemli görevi vatandaşlarımızın memnuniyetinin sağlanmasıdır. Devlet vatandaş için vardır. Bu anlayışla hareket eden bir yönetim anlayışını ön planda tutarak vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Burada vatandaşlarımızın problemlerini anında çözebileceklerimiz varsa onları çözüyoruz. Çözemediklerimizi ve zaman içerisinde çözeceklerimiz var ise onları sürecine bırakıyoruz" dedi.