Evlat nöbetindeki baba: PKK yöneticileri sıcak yataklarında yatarken, sizi ölüme mahkum ediyorlar

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'BURADA KATILIM ÇOK YÜKSELDİ, KORKMAYIN'

Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önündeki oturma eylemini 540'ıncı günde de sürdüren Süleyman Aydın, evlat nöbetine katılımın çok yüksek olduğunu ifade ederek, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelere çağrıda bulundu. Aydın, "540 gündür HDP milletvekilleri bizden kaçıyor. Biz Türkiye'nin dört bir yanından destek aldık. HDP'nin iç yüzünü artık herkes görsün. HDP'liler benim 15 yaşındaki oğlumu kandırıp, dağa götürdü. Ben 6 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum, beni duyuyorsan güvenlik güçlerine teslim ol. Bu vatan hainlerinden bize fayda gelmez. PKK yöneticileri, sıcacık yataklarında yatarken, sizi orada ölüme mahkum ediyorlar. Anne babalarınızı da HDP'nin önünde ölüme mahkum ediyorlar. Güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimiz büyük bir devlettir. Çocukları kaçırılan aileler de gelsin. Korkmayın. Burada katılım çok yükseldi. Biz sonuna kadar mücadele vereceğiz" diye konuştu.

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