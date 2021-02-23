Hayali konteyner çetesi çökertildi

İnternette yayın yapan çeşitli internet sitelerinden ve sosyal medya üzerinden yayınlanan satılık konteyner ilanlarını görerek, satın almak için irtibata geçen ve kendilerinden kapora ya da nakliye bedeli olarak istenen ön ödemeleri yapan vatandaşlar, daha sonradan alacakları konteynırlar gelmeyince ve aradıkları irtibat numaralarını ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polise ihbarda bulundu.

31 FARKLI İLDE 88 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Bir biri ardına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri, yapmış oldukları araştırma ve incelemeler sonucunda olayın münferit değil, organize olarak gerçekleştirildiğini tespit etti. Olayı gerçekleştiren kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatan Kocaeli Polisi, aylar süren çalışmaları sırasında, takibe aldıkları gurubun aynı yöntem ile 31 farklı ilde 88 kişiyi mağdur ettiklerini ve bu yol ile 600 bin lira üzerinde kazanç sağladıklarını belirledi

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli Polisinin, aynı guruba yönelik daha önce yapmış olduğu ön yakalamalar esnasında, gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine kondu. Takip ve araştırmalarını sürdüren Kocaeli Polisi, çeteye yönelik geçtiğimiz Cuma günü Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

31 KİŞİ SERBEST KALDI

Yapılan sorgulamalar sonucu çetenin kendilerinden habersiz, para geleceğini söyleyerek hesap numaralarını istedikleri ve, kandırdıkları müşterilerden gelen paraları yatırtıkları hesap sahibi yakınları ve arkadaşları ifadelerinin alınması sonrası serbest kaldı. Emniyette yapılan işlemler sonrası 31 kişi serbest bırakıldı.

12 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Emniyette tutulan 9 kişi ve daha önceden yapılan ara yakalamalarda tutuklanarak cezaevine konulan 3 kişi hakkında suç ,işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık iddiaları ile işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 9 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, daha önceden tutuklanan 3 kişinin ise cezaevinde ifadelerinin alınacağı öğrenildi.