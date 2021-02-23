Hırsızlık yaptılar kameralardan tespit edilip yakalandılar

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Anamur ilçesi Çukurabanoz Mahallesi'ne bağlı Kaş, Akpınar ve Abanoz yaylalarında son dönemde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri yaptığı araştırmalarda, 15 ayrı şahsa ait yayla evine giriş kapısı kırılarak girildiğini ve muhtelif ev eşyalarının çalındığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 12 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, bir araç ve 3 şüphelinin eşkalini belirledi.

Jandarma ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın olay sonrası kaza yaptığını, çekici vasıtasıyla sanayiye tamir için getirildiğini ve çalınan malzemelerin araçta olduğunu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

Zanlıların kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda ev eşyası ve malzeme ele geçirdi.

Suçlarını itiraf eden ve 23 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri oldukları belirlenen 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.