İlçe jandarma komutanı FETÖ’den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen Çumra İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı İlhan Değirmancı hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunu üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Değirmancı'yı 5 aydır görev yaptığı ilçede gözaltına aldı. Ankara'dan gelen ekiplere teslim edilen Değirmancı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İlhan Değirmancı, çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.