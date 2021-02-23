İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kefeliköy Camii, Hatuniye Mescidi ve Emirler Mescidi’nin yapımını engelliyor

Beyoğlu Fındıklı Perizad Hatun (Hatuniye Mescidi) ve Sarıyer Kefeliköy Camii'nin ihyasının, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra engellendiği öğrenildi.

İBB YÖNETİMİ; EMİRLER MESCİDİ'NİN BULUNDUĞU ALANA HEYKEL DİKTİ, MESCİDİ İHYA ETMİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Sirkeci Emirler Mescidi'nin yapılmasını da engelliyor.

Mescidin bulunduğu alana heykel dikildi. SABAH'ın haberinin ardında heykeli kaldıran İBB yönetimi, Emirler Mescidi'ni hala ihya etmiyor. İBB yönetimi; hayırsever İrfan Altıner'in mescidin tüm yapımını kendisi üstlenmesine rağmen buna da izin vermiyor.

Her platformda tasarruf ettiğini ifade eden CHP'li İBB yönetimi parası ödenmiş ve hazır olan camii projelerini hukuka aykırı bir şekilde rafa kaldırması kamuoyunda eleştiriliyor.

HATUNİYE MESCİDİ (FINDIKLI TEKKESİ MESCİDİ)

Beyoğlu ilçesi, 33 ada, 4 parseldeki Hatuniye Mescidi'nin diğer adı da Fındıklı Tekkesi Mescidi. Mescidin bâniyesi Bahriye Emirleri'nden Arab Ahmed Paşa'nın zevcesi Saraylı Perizad Hatun. 1600 tarihli vakfiyesi bulunuyor. 1823 yangınında zarar gören mescidi Kaptan-ı Derya Mehmet Hüsrev Paşa tamir ettirdi. 1956'da yol genişletme bahanesiyle yıktırıldı.

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 2. Bölge Kurulu; Hatuniye Mescidi'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. AK Parti döneminde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim değişti. CHP'li İBB yönetimi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. Proje kurul tarafından onaylandığı takdirde mescidin inşasına başlayacak. Hayırseverler, söz konusu mescidin yapımı için İBB yönetiminin harekete geçmesini bekliyor ancak yönetimin mescid yapımına karşı çıktığı öğrenildi.

SARIYER KEFELİKÖY CAMİİ

Sarıyer Kefeliköy Camii; İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, 527 Ada, 35-36-37 parselde bulunuyor. Caminin bânisi 1590'da vefat eden Kaptanıderya Uluç Hasan Paşa'dır. 1900'lü yıllarda yıkıldı.

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma 3. Bölge Kurulu; Kefeliköy Camii'nin varlığının ve parselinin tesciline karar verdi. Önceki dönemde mescidin projesi çizildi, ihalesi yapıldı ve ihalenin hak edişi ödendi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hazırlanan projeyi kurula göndermedi. İBB yönetimi söz konusu projeyi kurula gönderdiği takdirde caminin yapımına başlanacak. İBB yönetiminin, Hatuniye Mescidi'nde olduğu gibi Kefeliköy Camii'nin yapımını istemediği ifade ediliyor.

SİRKECİ'DE BULUNAN EMİRLER MESCİDİ'NİN BULUNDUĞU ALANA HEYKEL DİKİLDİ

İBB yönetimi; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Sirkeci Emirler Mescidi'nin yapılmasını da engelliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı; Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel dikmişti. SABAH'ın haberinin ardından heykel bir gecede kaldırıldı.

İBB yönetimi; hayırsever İrfan Altıner'in mescidin tüm yapımını kendisi üstlenmesine rağmen buna da izin vermediği öğrenildi. Kamu kaynağı harcanmadan ihya edilecek olan camilerin hayırseverlerin kendi imkanları ile yapmasına CHP'li İBB yönetimi engel olması dikkat çekiyor.

KURUL, EMİRLER MESCİDİ'NİN KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK TESCİL EDİLMESİNE KARAR VERDİ

Emirler Mescidi'nin; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıktırıldığı ve ticari alan olarak kullanıldığı ifade edildi. Kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak bilinen Emirler Mescidi'nin ihyası için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuruldu.

Kurul; Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.

Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.

KADASTRAL HARİTALARDA DA MESCİD OLARAK GÖZÜKÜYOR

Emirler Mescidi'nin bulunduğu alan; 1875 tarihli Mühendishane, 1913-1914 tarihli Alman Mavileri, 1922 tarihini esas alarak çizilen Muller-Wiener, 1933 tarihli kadastral haritalarında mescid olarak gözüküyor.

Kurul dosyasında; Emirler Mescidi'nin yıkılmadan önce çekilen fotoğraflar da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda Emirler Mescidi'nin olduğu açıkça görülüyor..

EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINDAKİ BENZİN İSTASYONU KALDIRILDI

Emirler Mescidi'nin bânisinşn 1760'lı yıllarda yaşayan Emîr Hâce Seyyid Mustafa Efendi olduğu ifade edildi. Mescid; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıkıldı ve ticari alan olarak kullanılmaya başlandı. Mescid alanında en son benzin istasyonunun bulunduğu ifade edildi. Benzin istasyonunun kaldırıldığı öğrenildi. Emirler Mescidi; kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak biliniyor.