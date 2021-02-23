İşte Türkiye bu!

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın Mardin Derik'teki kabrini ziyaret ederek, dua etti. Aileler, yine Gara'da şehit olan astsubay Semih Özbey'in Malatya'daki kabrini de ziyaret etti. Diyarbakır'da 6 yıl önce oğlu Özkan'ın 15 yaşındayken kaçırıldığını hatırlatan Süleyman Aydın, "Birlikte evlatlarımız için nöbet tuttuğumuz Şeyhmus Kaya'nın oğlu polis memuru Vedat Kaya PKK tarafından haince, kalleşçe şehit edildi. Herkes PKK ve HDP'nin iç yüzünü görsün. 13 şehidimiz var. Biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. PKK'nın iç yüzünü herkes görsün. Biz sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız ve bu mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya da, kendisini yalnız bırakmayan ailelere teşekkür ederek şöyle dedi: "Vatan sağ olsun. Bu Vedat gitti, bende daha Vedat'lar var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın İçişleri Bakanı'mıza, Sayın Meclis Başkanı'mıza, tüm devlet yetkililerine teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben bir şehit babasıyım, mutluyum ve de gururluyum."Aileler, dün ise Gara'da şehit edilen astsubay Semih Özbey'in Malatya'daki kabrini ziyaret etti. Malatya'ya giden aileler, Özbey'in mezarına karanfiller bırakarak, dua edip şehit ailesine başsağlığı diledi.