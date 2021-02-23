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'de özel engelli merkezindeki şiddet görüntülerinin ardından harekete geçildi

, , 'de özel engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 01:34 Son Güncelleme: 24.2.2021 01:37 ABONE OL
İzmir'de özel engelli merkezindeki şiddet görüntülerinin ardından harekete geçildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ ENGELLİ VATANDAŞ FARKLI BİR BAKIM MERKEZİNDE HİZMET ALIYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi. Habere konu olan bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."

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İzmir'de özel engelli merkezindeki şiddet görüntülerinin ardından harekete geçildi
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