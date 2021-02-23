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Kaçak avcılar trafikçilere yakalandı

’te kaçak avlanan şahıs otobanda kontrol yapan trafik ekiplerine yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinde 11 hayvan kürkü çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.2.2021 14:12 ABONE OL
Kaçak avcılar trafikçilere yakalandı

Gaziantep'te kaçak avlanan bir kişi otobanda trafik kontrolü yapan ekiplere yakalandı. Kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 11 adet hayvan kürkü ele geçirilen şahıs Jandarmaya teslim edildi.

Gaziantep Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin trafik kontrolü yaparken yolun bir şahıs görünce durumundan şüphelenip kontrol yapmak istedi. Trafik görevlilerin yanı doğru geldiğini gören şahıs kaçmaya başladı. Trafik ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladıkları şahsın yanındaki çantada kaçak yollarla avlanarak elde edildiği değerlendirilen 11 adet hayvan kürkü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapılmak üzere Jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Kaçak avcılar trafikçilere yakalandı
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