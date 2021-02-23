Kadın vekile ahlaksız saldırı

AK Parti Tokat Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik son dönemde sosyal medyada FETÖ'cü hesaplar üzerinden yürütülen saldırılar siber zorbalığa dönüştü. Twitter'da hukukçu olduğunu belirten Mert Yaşar adlı bir kullanıcı, Zengin hakkında ahlaksız ve iğrenç bir paylaşımda bulundu. Kadınlık onuruna yönelik aşağılayıcı paylaşıma siyasilerden tepki yağdı.AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Özlem Zengin'e yönelik hakaretlere muhalefetin kindar ve tehditkar tutumunun zemin hazırladığını söyledi. Öçal, "Özlem Zengin Hanımefendi'nin ve onun şahsında tüm kadınların uğradığı bu küfür ve hakaretlere zemin oluşturan, sizin hadsiz, kindar ve tehditkar muhalefet anlayışınızdır. Günlerdir yürüttüğünüz linç kampanyanız sonuç vermiş, FETÖ-HDPCHP ortaklığında yürütülen itibarsızlaştırma ve hakaret girişiminiz, insanlık değerlerini çiğneyen bir boyuta evrilmiştir. Güttüğünüz siyasetin ulaştığı noktayla gurur duyabilir, eserinizle övünebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bir kadının namusuna dil uzatmak kabul edilemez bir durum" derken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, "Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum" açıklaması yaptı. Saldırıya gelen tepkiler şöyle:Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik, itibar suikastları, hakaret ve sövgülerin sistematik saldırı mekanizması var. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır.Ahlaksız, yakışıksız, alçakça saldırıların olmaması için hukuken bu işleri yapanlara gerekli cezaların verilmesi gerekir.Bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkûm ediyoruz.Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastları her geçen gün şiddetini artırıyor. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanım'a yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.Bu haysiyetsizliği yapan güruhun nasıl çürümüş bir zihniyete sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu şeref yoksunu reziller elbette hukuk önünde hesap verecekler.Ahlaksızlığın zirvelerine kadar çıkmış, hayâsız ve arsızlıkta sınır tanımamış ne kadar insan müsveddesi var ise onlar da saldırılara geçmiştir.SABAH'ın sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kendisine dönük saldırıların bir süredir devam ettiğini, Twitter'dan yapılan iğrenç paylaşım ile bunun başka bir boyuta evrildiğini belirtti. Zengin, neden FETÖ'nün hedefi olduğunu anlatırken, "FETÖ, Uşak'taki olay üzerinden bir propaganda eylemi planlıyordu. Ben çıkıp Uşak'ta çıplak arama ile ilgili bir şey yaşanmadığını belirterek itiraz edince planlarını önlemiş olduk. Arı kovanına çomak soktum" dedi. TBMM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarından sonra terör örgütlerinin sesi olan milletvekilleri tarafından hedef gösterildiğini, CHP'lilerin de bu kampanyanın bir parçası haline geldiğini belirten Zengin, terör örgütlerinin cezaevlerindeki sempatizanlarını diri tutmak için bu tür kampanyalar düzenlediklerinin, FETÖ'nün de bunun için kadınları kullandığının altını çizdi. Zengin, "Başörtülü olduğum için beni hedef seçtiler. AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak sistematik saldırıya uğruyorum. Bu yaklaşık iki aydır devam ediyor. Son yapılan saldırıyla birlikte bu durum artık tahammül edilemez hale geldi. Böyle bir olay karşısında kadınların birleşmesi lazım. Tuhaf ama Türkiye'de böyle olaylar karşısında kadınlar daha zor birleşiyorlar" ifadelerini kullandı.İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi. Adalet Bakanlığı da, avukat ve arabulucu Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.