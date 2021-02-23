Kırsal mahalleler Siverek Belediyesiyle kalkınıyor

Şanlıurfa Siverek Ak Partili İlçe Belediyesi kırsal mahallerde başlattığı yol çalışmalarıyla kırsal mahalleler çamur ve tozdan arındırılıyor.



Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla kırsal mahalle ayrımı yapılmadan eşit hizmet anlayışıyla Siverek'e bağlı Başbük bölgesinde Şanlıurfa Haliliye ilçesine sınır olan yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Varlıca kırsal mahallesinde temin edilen beyaz Kalker malzemelerle bölgede bulunan Dörtparmak kırsal mahallesi ile kırsalda yaşamını sürdüren vatandaşların yol talepleri karşılanıyor.



Vatandaşların talepleri imkânlar doğrultusunda karşılanarak yazın tozdan kışında çamurdan kurtulması için ekipler mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarına devam ediyor.



Kendi öz imkânlarımızla bölge ayrımı yapmadan Şanlıurfa ilimizle sınır olan kırsal mahalleler olmak üzere tüm bölgede çalışmaların başlatıldığını söyleyen Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası şunları kaydetti. ''Kırsal mahallelerimizin daha modern bir yapıya kavuşması için Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışmalarımıza başladık. İlçemize bağlı sınır mahallelerde gerek vatandaşlarımızın talepleri gerekse kırsal mahallelerimizi çamur ve tozdan kurtarmak adına bölge ayrımı yapmadan yol çalışmalarımıza devam ediyoruz, sınırımızda bulunan kırsal mahallerimizin sorununu Haliliye Belediyemizden aldığımız malzeme desteğiyle mahallemizin yol sorununu gidererek vatandaşlara sağlıklı bir ulaşım imkânı sağladık'' ifadelerini kullandı.