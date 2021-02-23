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Kızılay gençlerinden anlamlı etkinlik

’da ’ına bağlı gönüllü gençler, çevredeki farklı noktalarda  ağaçlara kuş yuvaları yerleştirerek yuvalara yem bıraktı.

REMZİ YILMAZ
Giriş Tarihi: 23.2.2021 13:48 ABONE OL
Kızılay gençlerinden anlamlı etkinlik

Bursa'da Türk Kızılay'ına bağlı gönüllü gençler, çevredeki farklı noktalarda ağaçlara kuş yuvaları yerleştirerek yuvalara yem bıraktı.



Orhangazi'de ilçesi Türk Kızılay'ı temsilciliğin gönüllü olarak görev alan gençler, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında sokak hayvanlarını unutmadı. Kızılay tarafından yaptırılan kuş yuvalarını kentin çeşitli noktalarında belilenen ağaçlara asan Kızılay'ın gönüllü gençleri, göl sahili başta olmak üzere toplam 29 adet kuş yuvasını ağaçlara yerleştirip yuvaların içerisine de kuş yemleri bıraktı.

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Kızılay gençlerinden anlamlı etkinlik
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