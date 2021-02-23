Kocaeli Valisi açıkladı! 10 gün sıkı denetim var

Koronavirüs ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. 1 Mart tarihinde yeni normalleşme sürecinin başlama ihtimalinin ardından, Kocaeli Valiliği denetimleri arttırma kararı aldı. Bu kapsamda vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyması için il genelinde kurulan ekipler ile sıkı bir denetleme gerçekleştirilecek.

SALGINI ÖNLEMEK İÇİN

Gerçekleşecek denetimler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şu ifadeleri kullandı, "Sevgili Kardeşlerim, Covid 19 salgınını önlemek için önümüzdeki 10 gün Valiliğimizin koordinasyonunda; Vali yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve Yardımcıları, Emniyet Müdürleri ve Jandarma Komutanları ile diğer denetim ekipleri yoğun saha denetimi yapacaklardır"